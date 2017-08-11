Лучшие детские лагеря получат по миллиону

В этом году на конкурс было подано 10 заявок.

Как сообщил департамент образования региона-33, решением конкурсной комиссии победителями были признаны загородные оздоровительные лагеря «Дружба» Камешковского района и «Лесная сказка» Юрьев-Польского района, а также Спортивно-оздоровительный центр «Олимп».

Победители получат денежные гранты в размере одного миллиона рублей каждый. Соответствующее постановление администрации области уже подписано.

Конкурс проводится ежегодно с целью стимулирования коллективов загородных оздоровительных лагерей к применению современных методов работы, расширению спектра и повышению качества предоставляемых услуг.

Фото: https://vk.com/album-19175411_218089454