Лучшие детские лагеря получат по миллиону

В регионе-33 названы победители областного смотра-конкурса на звание «Лучший оздоровительный лагерь»

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В этом году на конкурс было подано 10 заявок.

Как сообщил департамент образования региона-33, решением конкурсной комиссии победителями были признаны загородные оздоровительные лагеря «Дружба» Камешковского района и «Лесная сказка»  Юрьев-Польского района, а также Спортивно-оздоровительный центр «Олимп».

Победители получат денежные гранты в размере одного миллиона рублей каждый. Соответствующее постановление администрации области уже подписано.

Конкурс проводится ежегодно с целью стимулирования коллективов загородных оздоровительных лагерей к применению современных методов работы, расширению спектра и повышению качества предоставляемых услуг.

Фото: https://vk.com/album-19175411_218089454

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