Потенциальный концессионер кинотеатра «Художественный» обновит фасад кинотеатра. У стен здания накануне появились строительные леса. Фасад покрасят в соответствии с требованиями инспекции по охране объектов культурного наследия и утвержденным колеровочным планом.

– Инвестор уже постепенно приступая к работам решил к Дню города сделать такой небольшой подарок горожанам. Поскольку пришёл он к нам всерьез и надолго, работа предстоит очень серьезная, – сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Александр Карпилович. – К Дню города инвестор просто приводит в порядок фасад. Но это пока не реконструкция.

Само концессионное соглашение с компанией «Лилу продакшн», отметили в мэрии, находится в стадии поэтапного подписания. Концессионер будет обязан в течение трех лет восстановить кинотеатр, сохранив его внешний облик. На реставрацию здания, построенного еще в XVIII веке, потребуется не менее 50 миллионов рублей.

Странность ситуации в том, что «ЛиЛу продакшн», как сообщил полтора месяца назад «Призыв», признана Арбитражным судом Москвы банкротом. Кроме реализации владимирского проекта, компания «ЛиЛу продакшн» бралась за постройку двух киноцентров в городе Подольске Московской области, и на тот период времени подольские власти готовили расторжение контракта.

Во владимирской мэрии однако никаких комментариев по этому поводу не дают.

Автор: Елена Пляскина