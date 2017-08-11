Камешковцы прощаются с фабричной котельной

В городе Камешково 1 октября совершится поистине историческое событие: центральный городской третий микрорайон навсегда откажется от услуг старой фабричной котельной. Её заменят две новых (одна полностью реконструированная, другая построенная с нуля) газовых котельных, которые позволят улучшить качество снабжения теплом и горячей водой значительной части города.

Большую часть средств на их строительство выделила госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» – почти 54 млн рублей. Ещё по 18 млн рублей дали муниципалитет (с учетом целевых субсидий из облбюджета) и концессионер – ООО «Владтеплоресурс».

Со времен СССР исторически сложилось так, что газовая котельная прежней фабрики им. Свердлова – местного градообразующего предприятия, снабжала теплом и горячей водой значительную часть Камешково. Сейчас она в руках частников.

Из-за разногласий собственника и представителей муниципалитета порой «крайними» оставались живущие в центральном микрорайоне камешковцы. Бывало, что люди оставались без горячей воды, что являлось чуть ли не решающим аргументом во взаиморасчетах. Да и качество услуг старой низкоэффективной котельной оставляло желать лучшего, а тарифы, наоборот, был достаточно высок.

Построить новую котельную вместо фабричной местные власти пытались давно – более десятка лет. Но силами одного лишь города и даже района эту проблему решить было невозможно. Теперь с поддержкой области и Фонда поддержки развития ЖКХ это произошло.

Реконструкция квартальной котельной мощностью 5,2 МВт в городе Камешково на улице Свердлова, 10а уже идет полным ходом. Ее прежнее кирпичное здание почти полностью разобрано. Сейчас ведутся монтажные работы нового модуля, в котором все от котлов до прочей энергосберегающей техники – новое и современное, причем используется исключительно отечественное оборудование.

Реконструированная, а, фактически, новая газовая котельная на Свердлова будет обеспечивать теплом и горячей водой центральную часть города Камешково, в том числе детский сад «Солнышко». На реконструкцию квартальной котельной на Свердлова будет потрачено более 28,9 млн рублей.

Строительство еще более масштабного объекта ведётся на улице Молодежной. Это новая блочно-модульная газовая котельная мощностью 11 МВт. Под нее уже залит железобетонный фундамент. Подрядная организация из Владимира, которая занимается и новой котельной на Свердлова, ведет работы по графику. До начала нового отопительного сезона – до 1 октября 2017 года обе новых котельных должны быть введены в эксплуатацию.

Пуск новой котельной на улице Молодежной позволит обеспечить теплом и горячей водой весь третий микрорайон, в том числе детсады «Елочка», «Сказка» и «Светлячок». Но самое главное – новая котельная на Молодежной позволит обойтись без старой фабричной котельной, на долю которой во время отопительного сезона 2016-2017 гг. приходилось 60 % третьего микрорайона. Новая котельная на Молодежной обойдется в 43 млн рублей.

Помимо двух котельных запланирована реконструкция имеющихся и строительство новых участков сетей теплоснабжения общей протяженностью в 753 метра. Новая теплотрасса закрытого типа соединит новую котельную на Молодежной, подключив ее к действующим тепловым сетям. Ещё одна теплотрасса будет частично построена, частично реконструирована на улице Ленина.

В общей сложности на строительство и реконструкцию теплотрасс еще потратят почти 18 млн рублей. Все работы там также закончат к началу грядущего отопительного сезона.

Фото:http://www.khakensb.ru/upload/medialibrary/31b/kotel.jpg