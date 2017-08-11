Владимирцы могут помочь собрать детей в школу

Акция проводится с целью помочь детям из малообеспеченных, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, подготовиться к школе, обеспечив их школьной формой, рюкзаками, школьно-письменными принадлежностями.

Департамент социальной защиты населения администрации области приглашает к участию в акции органы местного самоуправления, коммерческие организации, волонтёров, инициативных граждан.

Перечень организаций социального обслуживания, в которые можно обращаться для участия в акции, опубликован на официальном сайте департамента.