Владимирцы могут помочь собрать детей в школу

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стартовала в регионе-33 в преддверии начала нового учебного года

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Акция проводится с целью помочь детям из малообеспеченных, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, подготовиться к школе, обеспечив их школьной формой, рюкзаками, школьно-письменными принадлежностями.

Департамент социальной защиты населения администрации области приглашает к участию в акции органы местного самоуправления, коммерческие организации, волонтёров, инициативных граждан.

Перечень организаций социального обслуживания, в которые можно обращаться для участия в акции, опубликован на официальном сайте департамента.

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