По Владимиру проедут мультяшные коляски

В этом году конкурс посвящен мультфильмам, теме одинаково близкой, как детям, так и взрослым.

Поучаствовать в МультПараде могут все желающие молодые семьи с детьми в возрасте до 5 лет (включительно). Для этого необходимо оформить коляску в стиле любого героя мультфильма.

Принять участие можно в одной и трех категорий:

– детская коляска (зимний или летний вариант);

– детский транспорт (трехколесный или двухколесный велосипед, инвалидная коляска (допускается участие с ребенком в возрасте до 10 лет), самокат, беговел, санки);

– слингообраз (слингомама или слингопапа).

Для участия необходимо предоставить в управление по делам молодежи администрации города Владимира по адресу: 600009, г.Владимир, ул. Михайловская, д. 24, каб.3, телефон (4922) 33-42-57, либо на электронную почту: rodina@sledizanami.ru заполненную анкету-заявку на участие до 23 августа. В день проведения МультПарада участникам необходимо пройти очную регистрацию и получить номер участника.

По итогам МультПарада жюри определит победителей в каждой категории, которые будут награждены ценными подарками. Остальные участники будут награждены поощрительными призами.

Парад колясок и детского транспорта, а также награждение победителей пройдут 26 августа в рамках празднования Дню города Владимира. Точное время и место будет сообщено дополнительно.

Посмотреть, как прошел Парад колясок в прошлом году можно здесь.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (4922)33-42-57

Фото: http://sledizanami.ru/news/view/2344/

