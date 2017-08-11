В Коврове собираются закончить долгострой «застойных» времён

В 2018 году в Коврове должен пройти Чемпионат Европы по мотоболу. Город оружейников еще с 1970-х гг. стал одним из признанных мотобольных центров СССР, а потом и России.

В 1973 году Заводом имени В. А. Дегтярева на южной окраине Коврова был построен мотодром, который уже в XXI веке стал муниципальным. Именно там и должно пройти европейское первенство. Однако он с «застойных» времён представляет собой лишь поле с недостроенными трибунами.

Первоначально трибуны представляли собой обычные земляные насыпи с деревянными скамейками. Затем с восточной стороны начали строить большую новую трибуну из бетона и кирпича, в основании которой предполагалось устроить гостиницу для спортсменов. Строительство началось еще в годы «перестройки», но после распада Союза оказалось заморожено на четверть века.

Именно поэтому трибуну-долгострой к началу международного спортивного форума пришлось закрывать специальным огромным баннером аж за 3 миллиона рублей (поскольку вертолет президента России 11 октября 2016 года приземлился именно на поле мотодрома буквально напротив недостроенной трибуны).

Что же касается западной стороны, то до последнего времени там сохраняется старая земляная трибуна со скамейками. Очевидно, что на таком мотодроме европейское первенство не проведешь. Поэтому до начала Чемпионата Европы спортивный объект надо «довести до ума».

Между тем до начала указанных соревнований уже остается меньше года – по предварительной информации, Чемпионат должен пройти в Коврове с 8 по 12 августа 2018-го. Пока на реновацию мотодрома выделено лишь 40 млн рублей: 20 млн из областного бюджета и 20 млн – из бюджета города Коврова.

В реестре закупок указано, что на аукцион, который проводит отдел муниципального заказа администрации города, выставляется «Реконструкция незавершенного строительством объекта – трибуны, мотобольного поля и трассы для картинга». Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение г. Коврова спортивный комплекс «Мотодром».

Стартовая цена выверена с потрясающей точностью и составляет 42 млн 320 тысяч 256 рублей 74 копейки. Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 июля по 21 августа. 21 августа будут подведены результаты и определен подрядчик. Лишь после этого начнутся работы, которые должны завершиться в срок до 30 ноября.

В документах указано, что это первая очередь строительства. Когда дойдет до второй очереди – пока неизвестно. Работы предстоит сделать много, в том числе подведение различных коммуникаций, не говоря уже об устройстве трассы для картинга, причем западной старой трибуны, судя по плану, в перспективе не будет совсем, а восточную, наконец, достроят, и она будет единственной.

Но для ковровского бюджета даже с учетом софинансирования издержки на реконструкцию мотодрома окажутся серьезным бременем, как и дальнейшее его содержание. Сколько в общей сложности понадобится средств на подготовку мотодрома к Чемпионату Европы-2018 – неясно.

Кроме того, с учетом постройки рядом с мотодромом ледового дворца и спортивного парка существенно сократилось место для парковки. А так как во время мотобольных баталий, особенно когда игра ответственная, на мотодроме всегда аншлаг, то многие ковровчане опасаются, что впредь места для авто будет не хватать, хотя прежде с такой проблемой болельщики в Коврове не сталкивались.