В Гусь-Хрустальном закрыли никулинскую свалку

Нелегальную свалку площадью более 15 га, расположенную рядом с деревней Никулино Гусь-Хрустального района, ликвидируют после реагирования прокуратуры. На эту свалку протяжении 30 лет незаконно вывозили мусор. Участок фактически являлся вторым полигоном для городских отходов.

Как поясняет облпрокуратура, в 2014 году департамент лесного хозяйства администрации области заключил с ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» договор аренды этого лесного участка. Арендатор взял на себя обязательства по осуществлению изыскательских работ для разработки проекта рекультивации территории.

Однако вопреки обязательствам организация не только не разработала проект, но и продолжила вывозить туда отходы, причем без соответствующей лицензии.

По договору с потребителями ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» должен был размещать мусор на полигоне ТБО у деревни Марьинка Камешковского района. Между тем, гусевская компания вывозила отходы туда, где ближе и, соответственно, выгоднее.

По данным областной прокуратуры, «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» разместило на лесном участке не менее 26354,21 тонн отходов, заработав при этом более 50 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве Следственного комитета по Владимирской области.

По истечении срока действия договора мусоровывозящая компания указанный участок обратно департаменту лесного хозяйства не вернула, незаконную деятельность также не прекратила.

В июле 2016 года ГКУ «Гусевское лесничество» обратилось в Арбитражный суд области с иском о возврате самовольно занимаемого лесного участка. Суд иск удовлетворил.

В апреле 2017 года прокуратура обратилась в суд с требованием фактически закрыть нелегальную гусевскую свалку. Решением Гусь-Хрустального городского суда от 2 августа текущего года иск прокурора был удовлетворен. После вердикта Фемиды власти должны взяться за немедленную ликвидацию свалки.

Фото: http://www.izvestiaur.ru/upload/iblock/1d0/12345.jpg