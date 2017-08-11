Владимирское УФАС сообщает

09 августа 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу АО «Радуга-ЛИК» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на приобретение музейного оборудования для экспонирования музейных предметов (витрин) для нужд ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке АО «Радуга-ЛИК» по причине несоответствия информации требованиям аукционной документации (по позициям «интервал регулирования света» не указан конкретный показатель поставляемого товара). Между тем, данный параметр не обладает конкретным значением.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы АО «Радуга-ЛИК» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.