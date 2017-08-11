Владимирское УФАС сообщает

Жалоба АО «Радуга-ЛИК» (г.Рязань) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

2 0
2 0

09  августа 2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  АО «Радуга-ЛИК»   на  действия комиссии при проведении электронного аукциона на приобретение  музейного оборудования для экспонирования  музейных предметов (витрин)  для нужд  ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке АО «Радуга-ЛИК» по причине несоответствия информации  требованиям аукционной документации (по позициям «интервал регулирования света» не указан конкретный показатель поставляемого товара). Между тем, данный параметр не обладает конкретным значением.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  АО «Радуга-ЛИК»  по доводам, изложенным в ней,  необоснованной.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы