Воры обчищали только отечественные машины

Сообщения о кражах, совершённых из легковых и грузовых автомобилей отечественных марок, поступили в полицию в июне и июле.

В заявлениях потерпевшие указывали, что неизвестные, вскрывая автомобили, похищали магнитолы, аккумуляторы, сабвуферы, аудиоколонки и т.п.

Общая сумма ущерба, причинённая потерпевшим, превысила 300 000 рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По установленным фактам краж были возбуждены 17 уголовных дел по статье «кража». По подозрению в их совершении оперативники задержали двух 22-летних безработных местных жителей.

В ходе обыска, проведенного в гараже одного из молодых людей, была обнаружена и изъята часть вещей, заявленных владельцами как похищенные из автомобилей.

Задержанные в содеянном сознались, пояснив, что преступления планировали заранее, а похищенное сдавали в пункты скупки. Вырученные деньги они тратили на личные нужды.

В настоящее время проводится проверка подозреваемых на причастность к совершению других аналогичных эпизодов преступной деятельности.

Фото: http://prom-nadzor.ru/sites/default/ files/fotoarticle/ukrali_avtomobil_1.jpg