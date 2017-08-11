Директор музея получила медали от белых и от красных

Директор Историко-краеведческого музея Ковровского района Элла Фролова получила две юбилейные медали: одну – от царского дома Романовых, другую – от коммунистической партии.

От лица коронованных особ Эллу Фролову наградила медалью «В память 400-летия Дома Романовых» великая княгиня Мария Владимировна Романова – за труды по изучению истории владимирского дворянства и участие в возрождении дворянских усадеб.

А на днях директору музея вручили памятную медаль ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» – тоже за ранее опубликованные труды, в том числе по истории села XX столетия. Удостоверение к медали, внешним обликом почти полностью повторяющей вид советского ордена «Октябрьская революция» (только с другой лентой), подписано лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Около столетия назад во время Гражданской войны в России невозможно было представить, чтобы один и тот же человек был одновременно награжден и красными, и белыми. Но теперь, целый век спустя, страсти поутихли и даже те, кто теперь позиционирует себя духовными и идейными наследниками той или иной из сторон, демонстрируют завидную толерантность.

Вот разве что непонятно, как теперь носить рядом медали с профилем царя и крейсером революции «Аврора»…