Подросток случайно сбил на мопеде своих подруг

Вчера поздно вечером в селе Фёдоровское Юрьев-Польского района 14-летний паренек сбил двух сверстниц. У подростка не было водительских прав, да и навыков вождения тоже. Кроме того, он был без шлема.

По словам юного водителя, он и девочки были в общей компании, потом подросток решил продемонстрировать свое мастерство вождения мопеда, но в темноте не рассчитал расстояние до стоявших подружек.

Обе девушки были травмированы, одной оказали медпомощь на месте, другую с более серьезными ранениями госпитализировали.

В региональном управлении ГИБДД поясняют, что мама уже не первый раз даёт ключи от мопеда своему сыну-подростку. Теперь ДТП, а также его причины и последствия, будут разбирать на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Фото: http://gorodkirov.ru/media/main_photos/мото1.jpg