Предприимчивые мамочки поборются за 200 тысяч

Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости.

Его цель – помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Участие в программе бесплатное.

Обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

Победительница проекта получает грант в размере 200 000 рублей или его эквивалент – пакет бизнес-сервисов для стартапа.

Подать заявку на участие можно через региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» по телефону (4922) 53-36-75 и по электронной почте opora33@gmail.com, а также на сайте mama-predprinimatel.ru.

Заявки принимаются до 4 сентября, а обучение стартует с 11 сентября.

В прошлом году участие в проекте приняли 33 участницы. Победительницей стала многодетная мама из Судогодского района Полина Алёхина, которая благодаря проекту создала и развивает компанию, специализирующуюся на ландшафтном дизайне.

Помимо Владимирского региона данный проект реализуется еще в Московской, Ленинградской, Астраханской, Волгоградской, Ярославской, Новосибирской, Воронежской, Смоленской, Оренбургской, Нижегородской областях, а также Республике Башкортостан, Приморском и Алтайском крае.

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения “Опоры России”