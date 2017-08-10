Как во Владимире продвинуться в очереди на капремонт

Дома, где собственники исправно платят ежемесячные взносы в фонд капремонта, попадают в бонусную программу – их ремонтируют досрочно. Причем, совершенно необязательно платить больше общеобластного тарифа. Главное, чтобы был соблюден норматив отчисления в «общий котел» фонда капремонта – 6,5 рубля с квадратного метра жилья.

В доме № 34 по Усти на Лабе отродясь не ремонтировали фасад. Состояние четырех балконов на втором этаже пугало жителей. Надежда Тимофеева и Любовь Мозикова рассказывают, что никто лишний раз под ними не ходил – вдруг обвалятся?

Сейчас дом № 34 выглядит, как новый. Фасад блестит на солнце, крыша, отремонтированная несколько лет назад, радует глаз. Трубы внутри дома ремонтировала управляющая компания в рамках текущего ремонта. И не поверишь, что дому уже более полувека.

Фонд капремонт выделил 1,1 миллиона рублей на ремонт фасада этого дома. Собственники же на момент ремонта отчислили в фонд 155 тысяч рублей.

С домом № 24 по улице Полины Осипенко не все так радостно, но подвижки всё же есть. Внешне дом выглядит уныло: обветшалые и облезлые деревянные стены двухэтажного дома давно не ремонтировались, стекла не во всех окнах, на придомовой территории – старенькая детская площадка.

Зато кровля – новая. И для жителей это многое значит, потому что раньше протечек было море, влага сочилась с чердака и до первого этажа. Жители устали делать косметический ремонт в квартире.

Теперь проблема устранена. Из фонда на ремонт потрачено 1,2 млн рублей. Собственники же успели накопить 279 тысяч рублей.

Всего по бонусной программе во Владимире продвинулись в общей очереди 40 домов. В 26 из них капремонт уже завершен.

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