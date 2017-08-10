Неизвестный лихач спровоцировал аварию с тремя грузовиками

Вчера в Кольчугинском районе в 13.40 неизвестный водитель на неустановленной машине при обгоне по касательной задел «КамАЗ» и скрылся с места аварии. Никто из очевидцев не успел запомнить ни марку машины, ни госномер.

Грузовик «КАМаЗ» вёз на жесткой сцепке другой грузовик – «Урал». От касательного удара обе машины изменили траекторию движения. Сцепка разорвалась.

«Урал» улетел в кювет и опрокинулся. А «КамАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Volvo» с прицепом. В результате ДТП пострадали два водителя – из «КамАЗа» и «Volvo».

Сегодня случилась еще одна авария с грузовой машиной. Во Владимире в микрорайоне Юрьевец 73-летний водитель грузовой «ГАЗели», житель Санкт-Петербурга, не успел вовремя затормозить перед светофором и врезался во впереди стоящий «Mercedes-Benz». В результате ДТП пострадали 2 человека, водитель и пассажир «ГАЗели».