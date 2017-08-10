Мужчина принял чужую древесину за дары леса

Именно такой объём лесоматериалов обнаружили полицейские, остановив грузовик. Сопроводительных документов на транспортировку древесины у водителя не оказалось.

В кабине, кроме шофера, находился 41-летний пассажир. Как выяснили правоохранители, именно он, находясь в одном из выделов Анопинского лесничества, обнаружил в лесу спиленные бревна сосны и решил их вывезти, чтобы продать.

С этой целью он нанял автомобиль и, не поставив в известность водителя о своих незаконных намерениях, загрузил лесоматериалы с помощью крана в грузовик и попытался их вывезти.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на кражу». В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности

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