Пьяных водителей будут ловить во всех районах области

По данным регионального управления ГИБДД, за 7 месяцев текущего года на дорогах области в результате 139 дорожных происшествий с участием нетрезвых водителей 20 человек погибли, 211 получили ранения различной степени тяжести.

3194 водителя, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения освидетельствования, отстранены от управления транспортными средствами.

В целях предупреждения автоаварий по вине нетрезвых водителей в области организовано проведение профилактической операции «Бахус». Она стартует уже завтра и продлится до 20 августа.

В период операции рейдовые мероприятия по массовой проверке водителей пройдут во всех районах области.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения сообщать о фактах управления водителями транспортных средств с признаками опьянения в дежурную часть УГИБДД по телефону 54-16-65.