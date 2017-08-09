Жалоба ООО «Европа» признана необоснованной

03 августа 2017 Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Европа» на положения документации об электронном аукционе на закупку тест-систем для нужд ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».

Заявитель в своей жалобе указал, что документация электронного аукциона составлена с нарушением статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Представитель Заказчика пояснил, что документация электронного аукциона полностью отвечает требованиям документации об электронном аукционе.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС решила, признать жалобу ООО «Европа», по доводам указанных в ней, необоснованной.