Первый заместитель генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», председатель комиссии по осуществлению закупок в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области привлечен к административной ответственности.

1 августа 2017 года исполняющая обязанности руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица первого заместителя генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», председателя комиссии по осуществлению закупок в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области П. по признакам правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Событие административного правонарушения заключается в нарушении процедуры и порядка проведения аукциона в электронной форме № FKR14041700014 на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Судогодского района Владимирской области в 2017 году.

Протокол заседания комиссии по осуществлению закупок от 17.05.2017 (процедура № FKR14041700014), подписанный должностным лицом, не содержит обоснования принятого решения комиссии об отказе в допуске к участию в электронном аукционе со ссылками на нормы Закона.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, исполняющая обязанности руководителя Владимирского УФАС России признала должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 КоАП РФ и назначила наказание в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 3 000 рублей.