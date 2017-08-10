Медведев подписал распоряжение о праздновании 100-летия Фатьянова

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об организации празднования 100-летия со дня рождения поэта-песенника Алексея Фатьянова. Премьер принял предложение Минкультуры России о праздновании в 2019 году векового юбилея вязниковского поэта.

Минкультуры РФ поручено в трехмесячный срок – до конца октября 2017-го разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования. Указано, что реализацию мероприятий, связанных с вековым юбилеем Алексея Фатьянова, следует осуществлять как из бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета, так и с привлечением внебюджетных источников.

Организация юбилея нашего знаменитого земляка на правительственном уровне, очевидно, позволит провести его с особым размахом. О месте проведения юбилейных торжеств пока не говорится, но, скорее всего, главные праздничные мероприятия пройдут на его родине в городе Вязники.

Уроженцу деревни Малое Петрино Вязниковского уезда, что ныне находится в черте города Вязники, Алексею Ивановичу Фатьянову исполнится 100 лет 5 марта 1919 года. Поэт, участник Великой Отечественной войны, награжденный орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», песни на стихи которого стали поистине народными и популярны до сих пор, скоропостижно скончался в Москве 13 ноября 1959-го всего лишь в 40-летнем возрасте.

Он похоронен на Ваганьковском кладбище. В Вязниках уже с 1974-го ежегодно проводятся Фатьяновские фестивали, которые в 1988 году получили статус всероссийских.

Фото: http://region.center/source/VLADIMIR/Kultura/smLJ-Eclkvs.jpg