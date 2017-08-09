03 августа 2017 Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «АРЗ» на положения документации при проведении электронного аукциона выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Суздаль.

Заявитель в своей жалобе указал, что документация электронного аукциона составлена с нарушением статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Представитель Заказчика пояснил, что все показатели товара указанны в техническом задание аукционной документации.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС решила, признать жалобу ООО «АРЗ», по доводам указанных в ней, необоснованной.