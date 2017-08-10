Страшный дом в Коврове обещают снести в конце августа

Трёхэтажный дом № 70 на улице Лопатина, который, как сообщал «Призыв», сгорел весной нынешнего года, будет окончательно снесён в конце августа. Эту информацию подтвердили нашим коллегам с портала «Ikovrov.ru» в администрации города Коврова.

Для сноса будут использованы оставшиеся на счёте дома средства, а также накопления по платежам за капремонт – наберётся без малого 250 тысяч рублей.

Этой суммы на всю работу не хватит, но с погорельцев чиновники обещают больше денег не собирать. Договор на снос заключит управляющая компания «Согласие», жителям будет предоставлен отчёт об использовании средств.

Сейчас территория пострадавшего от пожара дома не огорожена. Поэтому его «полюбили» бомжи и дети. Одни там ночуют, другие – играют.

Дом был признан аварийным еще до пожара – в 2006 году. В мае 2017-го от огня пострадали несколько квартир и чердак. В начале июня была проведена экспертиза, которая показала: для дальнейшего проживания дом непригоден. Жители покинули свои квартиры. Кто-то переехал к родственникам, кто-то на съемное жилье.

О том, что среди ковровчан распространена информация о том, что якобы некий «известный застройщик» давно положил глаз на данный участок для возведения новой элитной многоэтажки, «Призыв» писал здесь.

Фото: http://www.ikovrov.ru/citynews/16568-2017-08-08-11-25-52.html