Новостройки мешают открыть детский сад в Юрьевце

Новый детский сад на улице Гвардейской в микрорайоне Юрьевец строится уже третий год. Фасад уже готов, идут отделочные работы, на территорию сада завезли веранды и детские качели с песочницами. Но вряд ли открытие состоится в ближайшие месяцы.

Дело в том, что здание детского сада находится на одной строительной площадке с возводимыми многоквартирными домами. И пока их не сдадут,пока не вывезут краны и строительный мусор, садик малышей не примет. В мэрии города Владимира «Призыву» сообщили, что это, предположительно, произойдёт в начале будущего года.

Детский сад на свои деньги возводит компания-застройщик нового жилого квартала, растущего в Юрьевце южнее трассы М-7.Учреждение должно принять 190 малышей. Стоимость строительства – 190 миллионов рублей. Закладка первого камня в его основание прошла помпезно, с визитом губернского начальства, а потом работы потекли ни шатко – ни валко.

Низкие темпы строительства в мэрии объяснили финансовыми сложностями у строительной фирмы. Сначала земельный участок, отведённый под садик, вообще пустовал, потом медленно-медленно на нём росла коробка, причёмтоже не постоянно.

Тем временем, четыре огромных высотки рядом с будущим садиком заселили молодые семьи. Вокруг стали строить ещё пять домов. Садик новосёлам – нынешним и будущим – нужен, как воздух.

В микрорайоне Юрьевец работает два детсада, на запись в которые – огромная очередь. Мамочки подают заявки, когда ребенку исполнился всего месяц, получают путёвку малыши в возрасте два с половиной года. Новый детский сад исправил бы эту ситуацию.