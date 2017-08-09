На Дне города владимирцы будут крутить педали

«Крути» – первый масштабный владимирский велофестиваль, который соберет на одной площадке спортсменов и велолюбителей, представителей различных направлений велосипедного спорта и просто сторонников активного отдыха.
Он состоится 26 августа в рамках празднования Дня города Владимира. Место проведения – площадка перед торговым центром “Валентина”.
Велопарад, соревнования, детские заезды, выставка необычных велосипедов, зрелищные трюки от райдеров, многообразные велосипедные направления, позитивная атмосфера и многое другое ждет участников и зрителей.
Расписание фестиваля:
11:00 – 11:50 Гонка-критериум МТБ
12:00 – 12:30 Велопарад для всех желающих с номинацией «лучший костюм»
12:30 – 12:45 Торжественное открытие фестиваля
12:45 – 14:45 Детский велозаезд
12:45 – 13:00 Награждение победителей за лучший костюм
12:45 – 17:00 Выставка необычных велосипедов
13:00 – 15:00 Кросс-кантри дуал
13:00 – 15:00 Площадка велотуристов
14:00 – 17:00 Соревнования райдеров BMX/МТВ – «Лучший трюк»
17:00 Закрытие фестиваля
Подробная информация – в группе велофестиваля Вконтакте.
Фото: http://photobook33.ru/tag/veloprobeg/feed
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