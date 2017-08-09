На Дне города владимирцы будут крутить педали

«Крути» – первый масштабный владимирский велофестиваль, который соберет на одной площадке спортсменов и велолюбителей, представителей различных направлений велосипедного спорта и просто сторонников активного отдыха.

Он состоится 26 августа в рамках празднования Дня города Владимира. Место проведения – площадка перед торговым центром “Валентина”.

Велопарад, соревнования, детские заезды, выставка необычных велосипедов, зрелищные трюки от райдеров, многообразные велосипедные направления, позитивная атмосфера и многое другое ждет участников и зрителей.

Расписание фестиваля:

11:00 – 11:50 Гонка-критериум МТБ

12:00 – 12:30 Велопарад для всех желающих с номинацией «лучший костюм»

12:30 – 12:45 Торжественное открытие фестиваля

12:45 – 14:45 Детский велозаезд

12:45 – 13:00 Награждение победителей за лучший костюм

12:45 – 17:00 Выставка необычных велосипедов

13:00 – 15:00 Кросс-кантри дуал

13:00 – 15:00 Площадка велотуристов

14:00 – 17:00 Соревнования райдеров BMX/МТВ – «Лучший трюк»

17:00 Закрытие фестиваля

Подробная информация – в группе велофестиваля Вконтакте.

Фото: http://photobook33.ru/tag/veloprobeg/feed