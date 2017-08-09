На пенсию провожают чиновника, пересидевшего трёх губернаторов

Виталия Брониславовича можно назвать старожилом «белого дома». Он, как и зам. губернатора Вячеслав Кузин, пришёл на службу в региональную власть ещё при главе администрации области Юрии Власове.

Виталия Лонского трудно назвать яркой фигурой на политическом небосклоне региона-33. При Виноградове он оставался в тени харизматичного первого вице-губернатора Владимира Веретенникова. В команде нынешнего главы региона оставался в числе сопровождающих, что объективно и абсолютно объяснимо.

Интересно, что под занавес 2012 года, когда было очевидно, что произойдёт смена первого лица Владимирской области, и 16-летнему правлению Николая Виноградова придёт конец, Виталий Лонский предположил, что преемнику за экономическую устойчивость региона волноваться не стоит. Об этом он рассказал на пресс-конференции, заметив, что промышленность – вообще достаточно инерционный сектор.

«Создана очень хорошая база для устойчивого развития в дальнейшем. Считаю, что будущее у промышленности достаточно перспективные, вне зависимости от смены руководства. При любом раскладе политическая конъюнктура не будет оказывать столь отрицательное значение», – высказывался он тогда.

В новейшей истории Владимирской области Виталий Лонский запомнился гладким переходом на должность слегка переименованного комитета – к названию добавилось модное «импортозамещение», и конфузом с неоткрытием автобусного завода в Собинском районе, когда ему пришлось перед журналистами оправдываться за инвесторов.

И вот сегодня Виталий Брониславович – пенсионер. Правда, ненадолго: по неофициальной информации, он вскоре возглавит одно из предприятий региона.