Будущие журналисты и лингвисты оказались самыми эрудированными

Во вторую волну произошло зачисление абитуриентов на оставшиеся 20% бюджетных мест. Таким образом, в 2017 году в ВлГУ на очную бюджетную форму обучения на программы бакалавриата и специалитета было зачислено 1482 человека, 207 из которых поступили в Муромский институт (филиал) ВлГУ.

В ВлГУ отметили, что университет в полном объеме выполнил план набора на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения.

Кроме того, вуз предоставил сведения о средних баллах ЕГЭ у поступавших в общем конкурсе

Наибольший средний балл ЕГЭ показали абитуриенты, поступившие на направления «Журналистика» и «Лингвистика», – 84,4 и 84,18 соответственно. Традиционно высокий средний балл отмечен среди тех, кто выбрал направление «Юриспруденция», – 82,77.

В Педагогическом институте лучшие знания по ЕГЭ показали студенты, которые будут обучаться по программам подготовки «Английский язык. Французский язык» (79,93), «Русский язык. Литература» (78,18) и «Немецкий язык. Английский язык» (77,21).

Успешно прошел набор в новом Институте туризма и предпринимательства. Лучшие результаты по ЕГЭ оказались среди абитуриентов направлений «Торговое дело» – 75 и «Гостиничное дело» – 74,8.

Среди технических специальностей самый высокий средний балл ЕГЭ у будущих архитекторов – 74,13. Также высокие результаты среди поступивших на направления «Программная инженерия» – 72,04 и «Информационно-аналитические системы безопасности» – 71,7.

В ближайшее время в ВлГУ продолжится прием документов от абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата на контракт. Установлены следующие сроки:

– для сдающих дополнительные вступительные испытания творческой и/или профессиональной направленности – 10 августа;

– для сдающих внутренние вступительные испытания вуза по общеобразовательным предметам – 12 августа;

– для поступающих только по результатам ЕГЭ – 17 августа.

Фото: http://velikieluky-info.ru/s_images/14749075723873.jpg