Ревнивец из Киржача, зарезавший знакомого, осужден на 9 лет

Вынесен приговор 43-летнему жителю Киржача Сергею Мелкумяну. Он признан виновным в убийстве знакомого.

Напомним, что 21 августа 2016 года около 12 часов на автодороге в районе улицы Шелковиков города Киржача недалеко от здания дорожного сервиса произошло столкновение автомобилей «Инфинити» и «Шкода». Водитель «Шкоды» позвонил в полицию, сообщил о ДТП и заявил, что виновником ДТП является водитель «Инфинити», и в его транспортное средство он врезался сознательно. Дальнейшие события развивались стремительно, оба водителя вышли из своих автомобилей.

Мелкумян, управлявший «Инфинити», в ходе возникшего конфликта нанес водителю «Шкоды» ножевое ранение. Пострадавший попытался убежать, но обидчик догнал его и еще два раза стукнул ножом. От полученных травм мужчина скончался.

Очевидцами жестокого преступления стали десятки автомобилистов, проезжавших мимо. Погоню засняли на видео сотрудники дорожного сервиса.

Как рассказали в Следкоме, мужчины были знакомы около семи лет, часто встречались на автозаправке, в кафе, которое Мелкумян арендовал для работы.

Позже погибший начал работать в сфере пассажирских перевозок, подвозил в Москву за товаром людей, осуществляющих торговлю на местном рынке, в том числе супругу Мелкумяна.

В свою очередь Сергей Мелкумян ревновал к погибшему свою жену. Он считал, что соперник поломал ему жизнь и был виновником распада его семьи.

Подсудимый свою вину признал раскаялся в содеянном.

Приговором Киржачского районного суда Мелкумяну назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Следкоме также рассказали, что на иждивении супруги Мелкумяна находятся двое несовершеннолетних детей, а 16-летний сын убитого мужчины остался круглым сиротой, в апреле 2017 года в ДТП у ребенка погибла мама.

Фото и видео: https://vk.com/v_kirzhache?z=video269891403_456239141%2Fcd088ebd7c767edbcd%2Fpl_post_-62774645_383212