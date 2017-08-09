Обманутых дольщиков поселят в Юрьевце

Обманутых дольщиков из числа владимирцев будут расселять в микрорайоне Юрьевец областного центра. Для этого строительным организациям,готовымна городских землях выстроить дома и передать часть квартир обманутым дольщикам, выделено 5 участков.

– В Юрьевце есть вся необходимая социальная и транспортная инфраструктура. Это хорошее место. Оно должно устроить обманутых дольщиков, – считает директор регионального департамента строительства и архитектуры Сергей Коробкин.

В реестре областного департамента строительства и архитектуры зарегистрировано 130 обманутых дольщиков. Большинство – во Владимире.До конца года с ними заключат договора долевого участия.

Чтобы впредь число обманутых людей не росло, департамент строительстваввёл ограничительные меры. Ни одна строительная компания не сможет зарегистрировать в Росреестре договора долевого участия, пока не получит положительное заключение на строительство дома от областной власти. Кроме того, запрещено работать с дольщиками и тем, у кого “копеечный” уставной капитал.

– Мы считаем, что должно быть минимум 2,5 миллиона рублей. Чем больше жилья вводит застройщик, тем больше у него должен быть уставной капитал, – выдал свои расчёты Сергей Коробкин.

Сегодня в регионе лишь 10 застройщиков соответствуют новым требованиям и вправе работать с дольщиками.