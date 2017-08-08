ВТБ24 в ЦФО выдал за полугодие 11,5 млрд. рублей ипотечных кредитов

ВТБ24 подвел итоги реализации ипотечных программ в Центральном федеральном округе (кроме Москвы и области) за первое полугодие 2017 года.

10 0
10 0

Подразделениями ВТБ24 по Центральному федеральному округу (ЦФО) выдано 8 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 11,5 млрд. рублей. Лидерами округа по количеству выданных кредитов стали офисы банка в Воронежской, Тульской, Рязанской, Курской и Ярославской областях. На их долю приходится более половины общего объема выданных кредитных средств по ипотеке.

За 6 месяцев 2017 года в ЦФО по количеству выданных кредитов прирост составил 11%, прирост объема выданных средств составил 15% (по отношению к аналогичному периоду 2016 года).

Наибольшая динамика роста количества выданных кредитов в первом полугодии текущего года наблюдается в Курской области. Здесь количество выдач, по сравнению c отчетным периодом прошлого года, увеличилось на 46%.

Рост кредитных портфелей по ипотеке в первом полугодии 2017 года отмечен почти по всем офисам банка в ЦФО. Три самых крупных ипотечных портфеля банка в ЦФО: Воронежский филиал – 14,6 млрд. рублей,  РОО «Новомосковский» – 8,8 млрд. рублей, РОО «Ярославский» –  7,5 млрд. рублей.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы