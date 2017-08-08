Во Владимирской области дешевеет жильё

Как сообщил «Призыву» директор департамента строительства администрации области Сергей Коробкин (на фото), на первичном рынке квадратный метр жилья в регионе в среднем стоит 35 тысяч рублей. Это на 2 тысячи рублей меньше, чем наблюдалось на тот же период в прошлом году. «Вторичка» подешевела в среднем на 3 тысячи рублей, достигнув уровня 40,8 тысяч рублей.

Причину такой ситуации чиновник видит в высоких темпах строительства, наблюдающихся во Владимирской области. В прошлом году было сдано 655 тысяч квадратных метров жилья, в этом «планка» поднята уже до 685 тысяч.

Правда, возведения темпы жилья пока не высоки. В первом полугодии 2017-го в эксплуатацию введена треть от запланированного – 206 тысяч «квадратов».

По словам Сергея Коробкина, ценовые колебания на недвижимость не связаны с превышением предложения над спросом. Новостройки не пустуют, квартиры раскупаются довольно бойко. Причем 90% жилья строится на собственные или заемные средства граждан, которые они вложили еще на начальной стадии строительства.

Чиновник также отметил, что покупатели жилья во Владимире делают свой выбор, ориентируясь, прежде всего, на два фактора – цену и доступность школ и детских садов.