Ремонт моста через Вольгу ограничит движение

С 11 августа на 106 км федеральной трассы М-7 «Волга» в в связи с капитальным ремонтом моста через реку Вольга будет временно ограничено движение.

Работы будут проходить сначала на одной половине моста, затем — на другой. В первую очередь движение будет закрыто полностью по правой стороне дороги, по левой стороне, в зоне ремонтных работ, будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Максимальная скорость движения на участке капитального ремонта — 50 км/ч.

Ограничение будет действовать ‪до 30 октября 2018 года.

Как рассказали в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», в ходе капитального ремонта моста дорожники полностью заменят балки пролетного строения, переустроят береговые и промежуточные опоры, мостовое полотно и тротуары, заменят деформационные швы.

В результате увеличится грузоподъемность моста – будет обеспечен пропуск нагрузок А14 и НК-14, на объекте появится система водоотвода, новые лестничные сходы, оцинкованное барьерное и перильное ограждения.

Фото: http://www.yuga.ru/media/92/70/3fb9416c425213301eaa3fc6b1018f1d__2eh0hth.jpg