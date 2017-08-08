Владимирское «Торпедо» вышло в 1/32 финала Кубка России по футболу. В серии послематчевых пенальти наша команда переиграла принципиальных соперников из Иванова. Счет 4:3 в пользу черно-белых.

В нашем клубе отличились Зинин, Гладышев, Волосян и Заикин. В серии одиннацатиметровых один удар парировал вратарь Торпедо» Лобанов, а решающим стал промах игрока «Текстильщика». Теперь «Торпедо» ждет своего соперника по 1/32 Кубка страны.

Автор: Полина Тарбеева