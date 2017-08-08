В Коврове лжесотрудница электросети обокрала пенсионера

Ковровские полицейские задержали подозреваемую в совершении кражи денег у пенсионера.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что вечером 3 августа, представившись сотрудницей районной электросетевой службы, она попала в дом, где проживает 85-летний местный житель. Под предлогом пересчета сумм, женщина попросила пенсионера предоставить ей квитанции коммунальных платежей. Когда пожилой мужчина покинул комнату, чтобы принести «сотруднице электросети» требуемые документы, подозреваемая нашла и похитила более 31 000 рублей, а затем сбежала. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию.

В ходе осмотра эксперты обнаружили следы отпечатков пальцев. По ним удалось установить личность женщины. Ею оказалась 50-летняя местная жительница, которая в марте текущего года освободилась из мест лишения свободы.

Женщину задержали по месту жительства. Злоумышленница призналась в содеянном. Деньги возращены пенсионеру.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: https://www.hibiny.com/images/news/2016/115399/5b03e152d65717d0cd43c9091e67f8fd.jpg