Жалобы признаны обоснованными

В управление антимонопольной службы по Владимирской области поступили жалобы Б. и ООО «РТД» на действия Организатора торгов – ИП «Б…» при проведении торгов арестованного судебным приставом-исполнителем имущества. Рассмотрение жалоб было объединено в одно производство в связи с аналогичным предметом обжалования.

Процедура осуществлялась в рамках Федерального закона от 02.10.2007 № 229 –ФЗ «Об исполнительном производстве».

ИП «Б…» 16.06.2017 на сайте www.torgi.gov.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» разместил извещение о проведении открытого аукциона № 290617/2676438/01 по реализации арестованного имущества.

Содержание опубликованного извещения в печатном издании «Владимирские ведомости» не соответствовало требованиям пункта 2 статьи 448 ГК РФ и части 3 статьи 57 Закона об ипотеке поскольку не содержало сведений о предмете и порядке проведения торгов, о существующих обременениях продаваемого имущества, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. Кроме того в извещении указана недостоверная информация о дате проведения торгов.

Отсутствие в извещении о торгах сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации является нарушением порядка проведения торгов и основанием для признания торгов недействительными.

Рассмотрев жалобы по существу, Комиссия Владимирского УФАС России признала их обоснованными и выдала предписание об устранении нарушений действующего законодательства путем аннулирования торгов.