Жалобы признаны обоснованными

Жалобы Б. и ООО «РТД» на действия организатора торгов ИП «Б…» при проведении торгов арестованного имущества признаны обоснованными

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В управление антимонопольной службы по Владимирской области поступили жалобы  Б. и  ООО «РТД» на действия  Организатора торгов –  ИП «Б…» при проведении торгов арестованного судебным приставом-исполнителем имущества. Рассмотрение жалоб было объединено в одно производство в связи с аналогичным предметом обжалования.

Процедура осуществлялась в рамках  Федерального закона от 02.10.2007 № 229 –ФЗ «Об исполнительном производстве».

ИП «Б…»  16.06.2017 на сайте  www.torgi.gov.ru  в информационно –  телекоммуникационной  сети «Интернет»  разместил  извещение о проведении  открытого аукциона  №  290617/2676438/01 по реализации арестованного имущества.

Содержание опубликованного извещения в печатном издании  «Владимирские ведомости»   не соответствовало требованиям пункта 2 статьи 448 ГК РФ и части 3 статьи 57   Закона об ипотеке поскольку не содержало сведений о предмете и порядке проведения торгов, о существующих обременениях продаваемого имущества, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.  Кроме того в извещении указана недостоверная  информация  о дате проведения торгов.

Отсутствие в извещении о торгах сведений, предусмотренных пунктом  2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации является нарушением порядка проведения торгов и основанием для признания торгов недействительными.

Рассмотрев жалобы по существу, Комиссия Владимирского УФАС России признала их обоснованными и выдала предписание об устранении   нарушений действующего законодательства путем аннулирования торгов.

 

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