В реке Судогде утонул 8-летний мальчик

Следственными органами СК РФ по Владимирской области проводится доследственная проверка по факту гибели 8-летнего жителя Судогодского района.

Трагедия произошла 4 августа. Около четырех часов вечера ребенок в сопровождении мамы и ее сожителя отдыхал на берегу реки Судогда в районе сельского поселения Лаврово. Вместе с ними на водоем приехала подруга женщины с 10-летней дочкой.

Место, где расположились семьи, входит в зону опасных для купания, оборудовано плотиной для выравнивания уровня воды с учетом изгибов реки и имеет сильное течение.

«Руководством муниципального образования приняты необходимые меры к обеспечению безопасности граждан, опасная зона обозначена специализированными знаками, до населения доводится необходимая информация», – пояснили в Следкоме.

Несмотря на запрет, мужчина вместе с детьми подошел к берегу реки, 8-летний мальчик вошел в воду недалеко от берега, а девочка заплыла почти на середину реки, и ее начало относить сильным течением. Увидев, что девочка тонет, мужчина бросился ей на помощь. На их крики прибежал отдыхающий, он помог выбраться мужчине и девочке на берег.

В это время без присмотра находился 8-летний мальчик. Придя в себя после стресса, взрослые обнаружили его отсутствие. По всей видимости, мальчика также снесло сильным течением, он не смог справиться с ситуацией, даже не успел позвать на помощь и погиб мгновенно.

В ходе поисковых мероприятий при участии МЧС России тело мальчика было извлечено из воды в шесть вечера этого же дня на значительном расстоянии от места, где ребенок находился.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление в очередной раз напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. В текущем купальном сезоне утонувший 8-летний мальчик – это уже четвертый погибший на воде ребенок в результате беспечного поведения взрослых.

Фото: http://vladimir.sledcom.ru/news/item/1155474/