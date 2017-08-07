Владимирцы увидят багровую Луну

Сегодня вечером ожидается частичное затмение Луны. Спутник Земли спрячется на 25 процентов и изменит свой цвет на бордово-красный.

Любителей астрономии ждут к началу девятого вечера. Природное явление можно будет наблюдать с 20.22 до 22.00.

Как пояснили во владимирском планетарии, телескопы, предназначенные для наблюдения за спутником, будут выставлены на площадке у Дмитриевского собора.

– Наблюдать частичное затмение Луны там наиболее удобно, – рассказали в планетарии. Очень надеемся, что это редкое явление привлечет внимания владимирцев. Кроме того, наши специалисты расскажут всем желающим, как и почему происходит затмение, ответят на все интересующие вопросы.

Следующее, уже полное затмение Луны, произойдет только через год, 27 июля 2018 года. Также в этот день можно будет наблюдать великое противостояние Марса.

Фото: http://listlunatic.com/wp-content/uploads/2015/09/14430799857055-enhanced-buzz-wide-15954-1383529268-16.jpg