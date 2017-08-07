Водителя крана, разрушившего пешеходный мост под Вязниками, оштрафуют

Стали известны подробности вчерашнего ЧП на федеральной трассе в Вязниковском районе

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Сегодня УМВД РФ по Владимирской области предоставил более детальную информацию по вчерашней аварии под Вязниками. По версии полиции,  происшествие случилось на 305-м километре шоссе М-7 случилось по вине 56-летнего водителя “Daewoo Novus”.

Он задел стрелой своего крана-манипулятора  конструкцию надземного пешеходного моста.  Тот от удара рухнул на дорогу и задел автомобиль  “Mercedes-Benz” и мотоцикл “Suzuki GSX”. В результате ДТП пострадали два водителя.

Врачи скорой помощи диагностировали у 49-летнего водителя “Mercedes-Benz” черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, у 39-летнего мотоциклиста – открытый перелом левой голени. Оба госпитализированы в Вязниковскую ЦРБ.

В УГИБДД МВД РФ по Владимирской области сообщают, что на водителя крана-манипулятора составлен административный протокол по статье КоАП № 12.33, согласно которой за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

– По материалам дела проводится расследование. По его итогам станет известен размер штрафа, – говорит инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Владимирской области Михаил Маслов.

 

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