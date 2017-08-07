Мстёрский детский дом упразднили в канун 75-летия

Последние рабочие дни отсчитывают педагоги и сотрудники детдома в посёлке Мстёра Вязниковского района: 21 августа учреждение должно закрыться. Однако уже сейчас в его стенах не слышно детских голосов. Все воспитанники разъехались по детским оздоровительным лагерям. 1 сентября каждый из них встретит на новом месте.

Как рассказал «Призыву» исполняющий обязанности директора детского дома Максим Козлов, трое воспитанников уедут в приёмные семьи, четверо – выпускники. Остальные ребята разъедутся по оставшимся в регионе детским домам. А педагоги (15 человек, судя по информации на официальном сайте) – уйдут на биржу труда.

Для небольшой Мстёры потерять работу – значит, обрести большие проблемы. Хотя робкая надежда у педагогов остаётся. У местных властей есть планы открыть на базе учреждения детский сад. Но точную дату начала его работы пока назвать сложно.

Справка. Мстёрский детский дом был образован во время Великой Отечественной войны в июле 1942 года. Сюда привезли детей блокадного Ленинграда. Нынешнее здание детдома было построено в 1982 году. По официальным данным, за эти годы 1380 воспитанников подготовлены и выпущены в самостоятельную жизнь.