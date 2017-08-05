Во Владимире грядёт «Ночь театра»

Во вторник, 8 сентября, с 18 до 23 часов во Владимирском драматическом театре пройдет уже традиционная «Ночь театра». Это мероприятие очень полюбилось горожанам и собирает толпы поклонников Мельпомены.

И немудрено. Просто дух захватывает при знакомстве с программой этого грандиозного действа.

Владимирцам будут предложены встреча и интервью с любимыми актерами, примерка костюмов из спектакля, профессиональные мастер-классы, экскурсионная программа по закулисью, викторина и театральный аукцион (приз – индивидуальная прогулка по театру!).

В 18.30 театралам предоставляется последний шанс увидеть спектакль «Осада» по пьесе Евгения Гришковца в стенах Владимирского драматического театра.

С 19 до 20.30 каждый желающий может попробовать себя в качестве артиста на Большой сцене. В это время на Малой сцене зрителям будет показан спектакль по произведениям Василия Шукшина «Жить бы, да радоваться», подготовленный актерским курсом под руководством народного артиста РФ Н. Горохова.

Всех гостей ожидают музыкальные сюрпризы от групп High Life Jazz Orchestra и Pitstop, а также фейерверк. И это только малая часть предлагаемых театром развлечений в эту незабываемую ночь!

Автор: Татьяна Лысова

фото Петра Соколова