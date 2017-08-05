Близ Александрова опять будут бить поляков и литовцев

Завтра, 6 августа, под селом Большое Каринское Александровского района пройдет историко-патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны». Он посвящен событиям 1609 года, когда русские дружины под предводительством князя-воеводы М.В. Скопина-Шуйского нанесли сокрушительное поражение польско-литовским интервентам.

В начале августа 2003 года на Каринском поле – поле ратной доблести и славы России – был установлен памятный мемориальный знак, в 2006-м – поклонный крест. С августа 2003 года, ежегодно, здесь проводится историко-патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны». Он дает возможность соприкоснуться с историческими событиями Смуты начала XVII века, ощутить гордость за ту далекую Победу, воздать почести тем, кто отдал за нее свои жизни, показать свое мастерство и удаль.

Этот год стал не исключение. Кроме реконструкции исторической битвы, всех гостей ждет много всего интересного и познавательного. Стрельба из лука, встреча с шаманом, народные хороводы, мастер-классы и ярмарка ремёсел – все это позволит с головой погрузиться в атмосферу той эпохи.

Начало фестиваля – в полдень. Вход свободный.

Татьяна Лысова