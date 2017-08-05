Во владимирских больницах появятся книги жалоб

До середины августа этого года в поликлиниках и стационарах медицинских учреждений региона появятся книги жалоб и предложений.

Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, они будут размещены в наиболее доступных местах. Появятся и ответственные лица, они будут контролировать своевременное рассмотрение и исполнением обращений. Информация, поступающая от владимрцев, будет регулярно анализироваться. Полученные данные помогут руководству департамента здравоохранения и медицинских организаций принимать соответствующие управленческие решения.

В облзраве уточнили, что книга жалоб – не единственная мера, нацеленная на повышение эффективности обратной связи с пациентами.

В декабре прошлого года в департаменте здравоохранения была открыта электронная приемная главы ведомства Александра Кирюхина, а в этом году такие интернет-приемные открылись в городских больницах №4 и №5, в поликлинике №1, а также в консультативной поликлинике ОКБ.

Кроме того, в прошлом году департамент здравоохранения открыл «горячие линии» главных врачей медицинских организаций, обнародовав их мобильные служебные номера.

Существуют и другие способы обратной связи – портал администрации области «Вопрос-Ответ» (раздел «Здравоохранение»), запись на личный прием к директору департамента или его заместителям по телефону: (4922) 77-85-31, или звонок на одну их «горячих линий» департамента здравоохранения (перечень номеров – на сайте ведомства).

По вопросам организации здравоохранения пациенты также могут обратиться в профильное ведомство по почте: 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, 61, или, зайдя на официальный сайт департамента здравоохранения (раздел «Обращения граждан»).

По данным облздрава, за последние полтора года в департамент в письменном виде обратилось порядка шести с половиной тысяч жителей области. Всем заявителям даны разъяснения на поставленные вопросы, а при необходимости были приняты меры организационного характера.

Фото: http://www.vsluh.ru/uploads/base_image/image/14112/33cc0b99-3c80-4f4c-87d6-7994b551c0ed.jp