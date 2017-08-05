На «сладкую жизнь» дали 2,5 миллиона

Он стал обладателем президентского гранта для НКО. Решение об этом было оглашено в рамках работы всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

«Призыв» рассказывал об этом необычном учреждении в Киржачском районе. По словам его создателей, это – единственный во Владимирской области приют семейного типа, в котором принимают женщин, попавших в трудную ситуацию. Это беременные, молодые мамочки с детьми, оставшиеся без жилья, и т.п.

Здесь не только дают крышу над головой и комфортную моральную обстановку, но и помогают начать новую жизнь. С женщинами работают специалисты, предоставляя необходимую помощь: материальную, психологическую, медицинскую, юридическую. Помогают и освоить новую профессию – кондитера.

Но в последнее время хороших новостей о жизни приюта было немного. «Призыв» писал о сложностях, которые возникли у его руководителей после того, как истек срок действия договора о безвозмездном использовании муниципальное здания в киржачском селе Ельцы. Дело дошло до выселения подопечных с прокуратурой. После чего, сюда нагрянули делегации надзорных ведомств с проверками. Не обошлось и без материальных претензий. Пожарные оставили предписание и штраф на 130 тысяч рублей.

Однако несгибаемые женщины и их руководитель Арина Серавкина снова выстояли. И не скрывая радости принимают награду: грант в 2,5 млн рублей на проект «Мамина работа – о будущем забота». Он предусматривает организацию образовательных курсов по профессии – «кондитер». Они будут длиться в течение года на базе приюта.