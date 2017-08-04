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Администрация Фрунзенского района города Владимира и киноразвлекательный комплекс «Руськино» приглашают в августе на серию открытых кинопоказов.

Первый состоится завтра, 5 августа, в 21.00 на площади перед комплексом на Суздальском проспекте, 8. Вниманию взрослых и маленьких зрителей будут предложены мультипликационный фильм «Маша и Медведь» и семейная комедия 2017 года выпуска «Яна+Янко».

Как и на Никитском бульваре, сидячие места будут предоставляться под небольшой денежный залог. Сам кинопоказ для зрителей будет бесплатным.

 

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