Нынешнее лето научило нас радоваться малому: вот и предстоящие теплые выходные не могут не вдохновлять под занавес рабочей недели.

Синоптики не обещают тридцатиградусной жары, но их сдержанные 23-25 градусов тепла во Владимире и 22-27 градусов по области откровенно радуют.

Ночные температуры не поднимутся выше 17 градусов. А с воскресной ночи прогнозируется понижение температуры до 12-13 градусов выше нуля.

Дожди снова напомнят о себе. По прогнозу, в субботу ожидаются грозы и небольшой дождь. Воскресенье – без осадков.

А вот долгосрочный прогноз на август оптимизмом не заряжён. Нам обещаны ещё как минимум 4 жарких дня – 8-11 августа, после чего погода возьмёт медленный и верный крен на осень. После 13 августа дневные температуры прогнозируются на уровне 20-23 градусов тепла, ночью – 12-14.

фото: Free-act.ru