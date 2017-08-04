За 6 месяцев текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 10,27% годовых

Текущая доходность пенсионных резервов по программам негосударственного пенсионного обеспечения – 9,99%.

«Формирование будущей пенсии – это долгосрочный проект, поэтому к выбору негосударственного пенсионного фонда большинство граждан относится очень ответственно. При выборе фонда они, как правило, руководствуются двумя наиболее значимыми параметрами – надежность НПФ и уровень доходности. ВТБ Пенсионный фонд ведет очень взвешенную рисковую инвестиционную политику, которая гарантирует сохранность пенсионных средств и обеспечивает среднерыночную доходность», – прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

На 01 августа 2017 года под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 144,6 млрд рублей, в том числе 132,8 млрд рублей пенсионных накоплений и 2,2 млрд рублей пенсионных резервов.