Владимирским краем заинтересовались в Совете Федерации

Поводом для приезда телевизионщиков стала подготовка специального репортажа о туристском потенциале Владимирской области к 50-летию маршрута «Золотое кольцо России». Съемки проходили в тесном сотрудничестве со специалистами Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Как отметили представители телеканала, во время съемок самым сложным было остановиться при записи интервью с экспертами ВСМЗ. Рассказы сотрудников такие увлекательные, знания – обширные! Хочется донести до зрителя побольше, но, к сожалению, жесткий тайминг телевизионного информационного продукта очень ограничивает.

Посмотреть сюжет можно будет на официальном сайте телеканала «ВМЕСТЕ-РФ». Это первый в России парламентский телевизионный канал. Он рассказывает о работе верхней палаты парламента – Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Позиционируется, как «Канал регионов». В его эфире – прямые трансляции заседаний Совета Федерации, парламентские слушания, новости из регионов, просветительские и научно-популярные программы, документальное кино.