Членов комиссии лечили пчёлами и угощали солью

В деревне Куницыно количество жителей с приходом лета возрастает с привычных двадцати девяти до трёхсот человек. Да, можно назвать приехавших дачниками. Но не совсем. Они – вполне себе местные. По ощущениям, по восприятию деревни. В этом большая заслуга местного старосты деревни Ольги Громовой. Как говорят жители, с её приходом все они по-настоящему сплотились.

И проверяющую комиссию жители Куницыно встречали практически полным составом. Так они подходят к каждому важному событию, будь то установка обелиска в честь павших героев войны или же просто украшение двора. Сейчас вот думают, как восстановить местный пруд.

Знакомство со следующим пунктом началось с огромного даже по городским меркам храма Казанской иконы Божией Матери. Это главная гордость села Усолье. Его жители бережно хранят своё наследие не только в стенах храма. Существует даже самый настоящий музей, пусть и небольшой.

Среди экспонатов – различная утварь, предметы быта, которые датируются разной степенью давности. На этом усольцы не останавливаются. Если им удастся стать первыми в этом году, копилку исторических сокровищ пополнят макеты соляных варниц.

– В старину их изготавливали внутри стволов дуба, – рассказала «Призыву» председатель территориального общественного самоуправления села Нина Герасимова. – Такие деревья не подвержены гниению, и повышенная влажность для них – только плюс.

Откуда появился святой источник, который питает село до сих пор? В чём, кроме соляного промысла, ещё преуспели жители? Узнать об этом можно, посетив уникальное место – Усолье. Здесь всегда рады туристическим группам.

Название следующего села тоже имеет исторический подтекст – Семёновское-Красное. Раньше вторая часть названия звучала, как «Барское», но было изменено после революции. После радушной встречи под народную музыку с красивыми танцами экскурсия продолжилась в направлении экофермы Владимира Мартынова.

Крупное хозяйство занимается разведением кур, цесарок, коз, лошадей. Всем желающим гостям предлагают пройти необычную процедуру – апитерапию, лечение пчёлами. Ферма занимается производством мясных и молочных продуктов, и в дальнейшем планирует расширяться. Это поможет предоставить больше рабочих мест и, соответственно, привлечь больше людей.

Последняя остановка – Выпово. Основная часть жителей – дачники. Большую часть года в селе малолюдно. Исправить ситуацию взялся Александр Терентьев, преподаватель Павловской школы. «Кедровая роща» – памятник природы регионального значения, который датируется первой половиной XIX века. Вместе со школьниками Александр проводит работы по облагораживанию парка бывшей усадьбы князей Вяземских и по крупицам собирает историю аллей и разобранного господского дома.

Эти красивые виды когда-то стали площадкой для сцен фильма Андрея Тарковского. А теперь по парку проводятся экскурсии, часто детские. В будущем его бы хотелось увидеть настолько же живописным, как во времена великосветских владельцев.

У каждого из этих населённых пунктов есть все шансы на победу в областном конкурсе на звание самой красивой деревни. Нужно только обойти 46 оставшихся конкурсантов. Общий призовой фонд в этом году составит 800 тысяч рублей. В качестве критериев учитываются экологическое состояние деревень, наличие хозяйств, традиции, которыми жители могут похвастаться. Итоги конкурса будут подведены в середине сентября.

Автор: Ася Карлина, студентка ВлГУ