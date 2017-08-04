Под Судогдой нарубили деревьев на 5 миллионов

В пресс-службе регионального УМВД рассказали о возбуждении уголовных дел в отношении 31-летнего и 43-летнего жителей региона-33, подозреваемых в незаконной рубке леса.

Противоправная деятельность была выявлена полицейскими совместно с работниками лесничества на территории Судогодского и соседнего Селивановского района.

С поличным был задержан 43-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина действовал по указанию своего знакомого – 31-летнего индивидуального предпринимателя. Местонахождение мужчины было установлено оперативниками 1 августа.

Незаконной рубкой деревьев с целью их последующей реализации местные жители занимались с осени прошлого года. Общий объем порубки составил 250 кубометров, а причиненный лесному фонду ущерб превысил 5 миллионов рублей.

В настоящее время один из задержанных находится под домашним арестом, другой – под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: https://33.мвд.рф