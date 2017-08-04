Муромского врача осудили за смерть трехлетнего ребенка

Приговором Муромского городского суда врачу-педиатру станции скорой медицинской помощи вынесено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы и запрета заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год.

Врач признана виновной в причинении смерти по неосторожности маленькой девочке.

Как рассказали в Следкоме, 7 декабря 2015 года в 7 часов 55 минут диспетчеру ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» поступило сообщение от медицинского сотрудника Молотицкой амбулатории о сложном случае с маленьким ребенком: девочка задыхалась.

Экстренный вызов был передан педиатру Стрелковой, которая перед выездом к пациенту в обязательном порядке должна была проверить укомплектованность бригады медицинской аппаратурой, лекарственными препаратами, инструментарием, с учетом известных симптомов заболевания получить в комнате хранения ларингоскопический и реанимационный наборы и переносную кислородную установку, а затем обеспечить норматив прибытия бригады на место вызова.

По факту доктор действовала в нарушение установленных правил.

Узнав об отсутствии бензина в специализированной машине, она не потребовала замены автомобиля, а распорядилась проехать на заправку. В результате время прибытия к маленькому пациенту было превышено на 39 минут.

В 8 часов 54 минуты педиатр приехала в село Молотицы без кислородной станции и неполным набором инструментария, диагностировала у малышки стенозирующий ларингит, неправильно выбрала тактику организационных мероприятий и недооценила тяжесть состояния здоровья ребенка.

«В нарушение Стандарта скорой медицинской помощи детям при обнаруженном заболевании и федеральных клинических рекомендаций, разработанных профессиональной ассоциацией детских врачей Союза педиатров России, Стрелкова не провела обязательные клинические исследования, не использовала кислородотерапию и не приняла решение о проведении операции (интубации трахеи), показанной в подобных экстренных случаях», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Не выполнив требования Стандарта, педиатр приняла решение о транспортировке маленькой девочки в детскую больницу округа Муром. По пути следования в 9 часов 32 минуты малышка умерла в машине скорой медицинской помощи от дыхательной недостаточности, осложненной инфекционным поражением верхних дыхательных путей.

Погибшая девочка воспитывалась в полной, благополучной многодетной семье.

В конце 2016 года врач-педиатр уволилась из муромской клиники.

По результатам ведомственной проверки, проведенной департаментом здравоохранения администрации области на первоначальной стадии следствия, трое сотрудников ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к доукомплектованию служебного автотранспорта современным медицинским оборудованием