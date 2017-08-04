Экологический форум обойдется области в 3,5 миллиона

Остальное и самое главное – содержание форума – придумали и представят с 23 по 25 августа чиновники от экологии, а также руководители природоохранных комплексов и экообъектов.

Компания, выигравшая контракт на подготовку форума, придумала бренд, приготовила 300 пригласительных, разработала и наполнила сайт, а также заказала меню на 9 кофе-брейков (по 3 на каждый день) с расчетом на 1000 гостей!

Выбрано довольно интересное название форума «Экология. Новые вызовы, новые решения». На сайте уже размещена его программа. В первый день все гости, а это как минимум 300 человек, получивших пригласительные по контракту, разместятся в клубе-отеле «Велес» в Камешковском районе. Затем их всех заберут в поселок Тасинский Гусь-Хрустального района на знакомство с историко-культурными объектами парка «Мещера». В программе этого дня значатся первый фуршет под названием «Дары природы», выступления губернатора и приезжих VIP-ов, а также концерт и вечерний фуршет.

В субботу участники экологического форума посетят молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме». Там их ждет несколько часов обсуждения по темам экологии в сфере транспорта, обращения с твердыми бытовыми отходами. Вечером на экологические темы в сфере ЖКХ поговорят министерские чиновники на территории клуба-отеля «Велес».

В воскресенье участников экологического форума встретит город-курорт Доброград. Экологическая культура, экологическое образование и экология в сельском хозяйстве – минимальный список тем, которые успеют обсудить в этом модном жилом и развлекательном комплексе близ Коврова.

Заглянут участники форума и на Боголюбовский луг. Завершится масштабное мероприятие пленарным заседанием.

Кстати, экологический форум пройдет в те же даты, что и День города Владимира и агровыставка. Так что с культурной программой у участников экофорума проблем не будет.