Во Владимире возобновили строительство дублёра «Пекинки»

На дороге, ведущей к новостройкам в микрорайоне Сновицы-Веризино и призванной стать дублером федеральной трассы М-7, возобновились строительные работы.

Рабочие делают остановки с правой и левой сторон дороги на выезде, а также пешеходный переход между ними. В прошлом году на этой дороге обустроили две остановочные площадки и установили павильоны. Потом работы были свёрнуты.

Мэрия Владимира не приняла недоделанную дорогу ни в прошлом, ни в нынешнем годах. Поэтому схемы новых автобусных маршрутов № 4С и 9С составили, минуя это направление.

Рабочие, строящие остановки, сообщили «Призыву», что по проекту именно здесь будет ходить общественный транспорт. Новый маршрут проляжет по участку, где есть очевидные недоделки. Они заметны всякому прохожему.

Огромные лужи – на отрезке дороги у строящихся домов. Подъезды к будущему жилому зданию затоплены. «Ливневки» явно не справляются с дождями.